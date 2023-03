Carolina Hurricanes vs. New York Rangers: Lineups and Game Discussion

Carolina Hurricanes (46-15-8) vs New York Rangers (41-20-10) 2022-23 Regular Season — Game 70

Thursday, March 23, 2023 — 7:00 pm ET

PNC Arena — Raleigh, NC Watch: Bally Sports South

Listen: 99.9 The Fan

The Hurricanes will look for another key Metropolitan Division victory tonight when they take on the New York Rangers at PNC Arena.

Carolina’s lineup won’t look much different from Tuesday night’s come-from-behind win at MSG, with Frederik Andersen starting again as Rod Brind’Amour looks to get him into a groove.

Hurricanes projected lineup

Seth Jarvis — Sebastian Aho — Martin Necas

Jordan Martinook — Jesperi Kotkaniemi — Teuvo Teravainen

Stefan Noesen — Jordan Staal — Jesper Fast

Jesse Puljujarvi — Derek Stepan — Jack Drury

Jaccob Slavin — Brent Burns

Brady Skjei — Brett Pesce

Shayne Gostisbehere — Jalen Chatfield

Frederik Andersen

Pyotr Kochetkov

Scratched: Paul Stastny, Calvin de Haan, Dylan Coghlan

Injured: Max Pacioretty (Achilles), Ondrej Kase (concussion), Antti Raanta (groin), Andrei Svechnikov (knee surgery)

Rangers projected lineup

Artemi Panarin — Mika Zibanejad — Vladimir Tarasenko

Chris Kreider — Vincent Trocheck — Patrick Kane

Alexis Lafreniere — Filip Chytil — Kaapo Kakko

Jimmy Vesey — Barclay Goodrow — Tyler Motte

Ryan Lindgren — Adam Fox

K’Andre Miller — Jacob Trouba

Niko Mikkola — Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jaroslav Halak

Scratched: Ben Harpur

Injured: None